إصابة شخص ونجله بعملية سطو مسلح في كركوك وتسجيل حالة انتحار بالأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإصابة رجل ونجله بعملية سطو مسلح على متجر في مدينة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع "بيك أب" دبل قمارة بيضاء اللون قاموا بعملية سطو مسلح على محل تجاري بمنطقة الحرية في كركوك وقاموا باطلاق النار على صاحب المحل المدعو (ف ع ا ) مما ادى الى إصابته وإصابة ابنه بجروح الى جانب سرقة كارتات موبايل ومبالغ مالية، مشيرا إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وفي السياق أفاد مصدر طبي من مديرية صحة محافظة الانبار، اليوم الأربعاء، بـ"وصول جثمان شاب لا يتجاوز عمره 18 عاماً إلى مستشفى حديثة العام غربي الأنبار، كان قد انتحر لأسباب مجهولة لغاية الآن"

وأكد المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "عدم التأكد من دوافع الانتحار، أدى إلى نقل جثمان الشاب من مستشفى حديثة الى الطب العدلي في مستشفى الرمادي، لمعرفة الأسباب"

الجدير بالذكر، هو أن محافظة الانبار تسجل بين الحين والآخر حالات انتحار لأسباب مختلفة، وغالبيتها بسبب سوء الأوضاع المعيشية، فضلا على أن إعداد أخرى سجلت بسبب سوء الظروف الاجتماعية، وسط غياب تام للبرامج التوعوية او حلول تسهم بالحد من إرتفاع هذه الأعداد.