إصابة شخص بهجوم وانتحار شاب عشريني وتفكيك شبكة للمخدرات في حوادث بالبصرة

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمنية يوم الأربعاء اصابة شخص بهجوم مسلح وانتحار شاب في بداية العقد الثاني من العمر إضافة إلى تفكيك شبكة للمخدرات في حوادث متفرقة في أماكن مختلفة من محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن مواطنا أصيب داخل سيارته بخمس اطلاقات نارية بمناطق متفرقة من جسده، اطلقت عليه من قبل شخص مجهول في منطقة خمسة ميل بالبصرة.

ووفقا للمصدر فإن الشخص المصاب لم يفارق الحياة ونقل الى المستشفى لكن حالته خطرة لكثرة الاصابات بجسده، مردفا بالقول إن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، لمعرفة الشخص الذي قام بهذه الجريمة ودوافع هذا العمل، لكن المعلومات الاولية تشير الى ان المصاب له خلافات مع احدى العشائر في البصرة.

وفي حادث ثانٍ أقدم شاب يبلغ من العمر (22) سنة على الانتحار من خلال اطلاق النار على نفسه في مقر عمله داخل شركة اهلية وسط المحافظة.

وعلى صعيد مواز أعلن جهاز الأمن الوطني في بيان مفارز الجهاز في محافظة البصرة تمكنت من تفكيك شبكة لتجارة المواد المخدرة وفق اوامر قضائية والاطاحة بعناصرها البالغ عددهم تسعة متهمين.

وأوضح البيان انه ضبطت بحوزتهم (1100) حبة مخدرة وكميات من مادة الكرستال وادوات تعاطي، علاوةً على مختلف انواع الاسلحة.

اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة وتوزيعها على انحاء البصرة، وقد تمت احالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.