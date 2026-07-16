إصابة شخص بطعنات وسرقة سيارته بعد اقتحام منزله شرقي صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن عدداً من المسلحين المجهولين اقتحموا منزلاً في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن إصابة صاحب المنزل وسرقة سيارته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلحين هاجموا منزلاً في حي الجمهورية وسط قضاء طوزخورماتو، وقاموا بالاعتداء على صاحبه بواسطة السكاكين، ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة.

وأضاف أن المهاجمين تمكنوا بعد ذلك من سرقة سيارة نوع "لاندكروزر" كانت تعود للمجني عليه قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، وشرعت بإجراءات البحث والتحري لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم.