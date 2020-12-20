إصابة شخص بانفجار يستهدف عربة للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصيب عنصر حماية في شركة أمنية، الأحد، بإنفجار استهدف رتلاً من العربات للتحالف الدولي على طريق الناصرية جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن الإنفجار تم بعبوة ناسفة استهدف الرتل الخاص بالدعم اللوجستي للتحالف، مما تسبب بإصابة احد حمايات الشركات الامنية المرافقة وتضرر عجلتين من الرتل.

وفي 11 من تشرين الأول اكتوبر الماضي أعلنت فصائل مسلحة عن هدنة لوقف استهداف قوات التحالف؛ لإتمام عملية الانسحاب الكامل من العراق، قبل أن تعلن تلك الجماعات عن الإلغاء تلك الهدنة واستئناف عملياتها.

وفي الأشهر القليلة المنصرمة تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.