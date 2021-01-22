إصابة شخص بانفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة، الجمعة، في رتل شاحنات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإنفجار وقع في منطقة جريشان الفاصلة بين محافظتي البصرة وذي قار، وتسبب بإصابة عراقي يعمل في شركة أمنية خاصة ضمن الرتل.

واستهدف هجومان مماثلان أمس الخميس أرتال التحالف الدولي، في وسط وجنوبي البلاد.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، وهجمات أخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.