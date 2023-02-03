إصابة شخص بانفجار ومصرع فتاة بصعقة كهربائية في بغداد والبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بإصابة شخص بجروح بانفجار استهدف عجلته شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية ضمن قضاء الطارمية انفجرت مما أسفر عن إصابة صاحبها بجروح مختلفة وبتر كف قدمه.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى ان الحادث جنائي وناجم عن خلافات شخصية وليس ارهابيا.

وبين المصدر أن صاحب العجلة يعمل منتسبا في فوج الطارمية وناشطا اعلاميا، ولديه صفحات على على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينتقد فيها الأوضاع الخدمية في الطارمية.

في غضون ذلك افاد مصدر امني بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، بمصرع فتاة شمالي المحافظة بصعقة كهربائية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " فتاة تبلغ من العمر 18 عاما لقيت مصرعها بصعقة كهربائية نتيجة استخدامها تنور كهربائي داخل منزلها بقضاء الزبير شمالي البصرة".

وبين المصدر، ان " الأجهزة الامنية نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".