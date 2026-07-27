إصابة شخصين إثر هجوم بقنبلة على شركة تابعة لوزارة الصناعة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، صباح الاثنين، بإصابة شخص ومدير حماية إثر هجوم برمانة يدوية استهدف شركة "الفاروق" لصب الأنابيب التابعة لوزارة الصناعة في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شخصين مجهولي الهوية دخلا إلى شركة الفاروق لصب الأنابيب التابعة لوزارة الصناعة في منطقة الغزالية، وألقيا رمانة يدوية داخل الشركة، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص".

وأضاف المصدر، أن "منتسبي حماية الشركة شاهدوا المهاجمين وأطلقوا النار باتجاههما، إلا أنهما تمكنا من الفرار".

وأشار المصدر إلى أن "الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أحد منتسبي الحماية بتمزق في طبلة الأذن نتيجة شدة الانفجار وموجة العصف"، مؤكداً أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وهوية المنفذين.