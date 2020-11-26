سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إصابة شخصين بهجوم مسلح ومشاجرة بنادٍ ليلي في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-26T18:01:28+0000
إصابة شخصين بهجوم مسلح ومشاجرة بنادٍ ليلي في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن شخصين أحدهما "مهندس نفط" اصيبا اثر هجوم مسلح ومشاجرة بنادي ليلي بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه عجلة مدنية يستقلها مهندس بوزارة النفط ضمن مقتربات سريع التاجي، شمالي العاصمة بغداد، ما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة".

وفي حادث آخر، ذكر المصدر الامني، أن "مدنياً أصيب بجروح نتيجة مشاجرة تطورت لاستخدام الاسلحة الخفيفة داخل احد النوادي الليلية في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأشار المصدر إلى أن "قوات أمنية فرضت طوقا على مكاني الحادثين وفتحت تحقيقا في ملابساتهما"، لافتا الى "نقل الجريحين الى مستشفيين قريبين لتلقي العلاج".

related

جرائم منظمة في بغداد أثناء حظر التجوال.. الاطاحة بعدد من مرتكبيها

Date: 2020-08-02 09:23:52
جرائم منظمة في بغداد أثناء حظر التجوال.. الاطاحة بعدد من مرتكبيها

انتهاء عملية بغداد الأمنية باعتقال ثلاثة وضبط اسلحة متوسطة

Date: 2020-09-05 07:00:36
انتهاء عملية بغداد الأمنية باعتقال ثلاثة وضبط اسلحة متوسطة

بغداد.. امرأة تتفق مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في المجاري

Date: 2020-09-06 08:31:25
بغداد.. امرأة تتفق مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في المجاري

مسلحون يقتلون مدنياً شرقي بغداد

Date: 2020-11-03 18:00:47
مسلحون يقتلون مدنياً شرقي بغداد