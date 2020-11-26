إصابة شخصين بهجوم مسلح ومشاجرة بنادٍ ليلي في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن شخصين أحدهما "مهندس نفط" اصيبا اثر هجوم مسلح ومشاجرة بنادي ليلي بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه عجلة مدنية يستقلها مهندس بوزارة النفط ضمن مقتربات سريع التاجي، شمالي العاصمة بغداد، ما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة".

وفي حادث آخر، ذكر المصدر الامني، أن "مدنياً أصيب بجروح نتيجة مشاجرة تطورت لاستخدام الاسلحة الخفيفة داخل احد النوادي الليلية في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأشار المصدر إلى أن "قوات أمنية فرضت طوقا على مكاني الحادثين وفتحت تحقيقا في ملابساتهما"، لافتا الى "نقل الجريحين الى مستشفيين قريبين لتلقي العلاج".