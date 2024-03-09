هجوم مسلح على معبد للصابئة جنوبي العراق.. والشرطة توضح

شفق نيوز/ قال رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية، أسامة البدري، يوم السبت، إن مندى (معبد) الصابئة المندائيين في محافظة ميسان، تعرض لهجوم مسلح مجهول الدوافع.

وذكر البدري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأعتداء الجبان الذي تعرض له مندى الصابئة المندائيين في ميسان، تمثل بهجوم مسلح أدى إلى إصابة اثنين من حرس المعبد، وهم الان يرقدون بالمستشفى لتلقي العلاج".

ودعا رئيس الكتلة، القيادات الأمنية في محافظة ميسان إلى "التحقيق العاجل في الموضوع وكشف الجناة ومحاسبتهم".

بدورها، أكدت قيادة شرطة محافظة ميسان تعرض معبد الصابئة المندائيين لإطلاق نار (فجر أمس الجمعة)، وتعرض إثنين من المنتسبين المكلفين بحماية المعبد لإصابة أحدهم بكاحل القدم والآخر أصيب بفخذه الأيسر ونقلا إلى المستشفى.

وأضافت في بيان توضيحي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد هروب الجناة الى جهة مجهولة، وفور ورود المعلومات، أوعز قائد شرطة محافظة ميسان بتشكيل فريق أمني مختص وتسخير كل الجهود الفنية والاستخبارية لمعرفة ملابسات الحادث وتتبع الجناة الى حين القبض عليهم وتطبيق الإجراءات اللازمة.

وأشار البيان، إلى أن قيادة شرطة المحافظة وبالاشتراك مع كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، تولي أهمية خاصة في ملاحقة مرتكبي هذه الحادثة، معتبرة أن أبناء الصابئة هم "روح التنوع والتآلف" في المحافظة.