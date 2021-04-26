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إصابة شخصين بمشاجرة شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T14:45:16+0000
إصابة شخصين بمشاجرة شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بإصابة شخصين بمشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المشاجرة حصلت بين عدد من الاشخاص في منطقة سبع قصور شرقي بغداد، وتطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ما اسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة.

يوم أمس الأول السبت، قتل شخص وأصيب آخرون بنزاع عشائري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن النزاع اندلع في قطاع 38 بمدينة الصدر، وتطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بالاضافة الى تضرر عدد من المنازل.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.

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