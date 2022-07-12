إصابة شخصين اثنين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بإصابة شخصين بحادث سير على طريق بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين أصيبا بجروح متفاوتة جراء انقلاب شاحنة بعد انحرافها عن مسارها ضمن طريق بحيرة حمرين 50 كم شمال شرق بعقوبة والذي افتتح تجريبيا بعد انجاز المراحل الأولى منه مؤخرا".

وبين المصدر أن "أسباب الحادث هي ضيق الشارع ووجود ممرين في الطريق ما يجعله عرضة للحوادث خلال مرور المركبات والشاحنات الكبيرة".

واعلن مدير طرق وجسور ديالى في وقت سابق لوكالة شفق نيوز افتتاح طريق بحيرة حمرين بشكل مؤقت لتسهيل تنقل المواطنين خلال العيد وإن مراحل لاحقة من الطريق في طور الإنجاز.