إصابة شاعر شعبي معروف بهجوم مسلح في ميسان والشرطة تعتقل المنفذ وتوضّح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتعرض شاعر شعبي معروف الى محاولة اغتيال في محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محاولة اغتيال طالت الشاعر الميساني "مصطفى العقابي أمام منزله في ميسان، فجر اليوم مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى العناية المشددة.

في غضون ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، تمكنها من القاء القبض على منفذ جريمة إطلاق النار على الشاعر "مصطفى العقابي" في احدى مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، ان العقابي تعرض إلى عملية إطلاق نار عندما كان جالسا قرب داره ضمن منطقة "حجي عبد" من قبل احد الأشخاص الذي كان يحمل سلاحاً نوع "مسدس" مما أدى إلى إصابته بجروح نقل على اثرها الى احدى المستشفيات.

وأضافت أنه وبناءً على توفر المعلومات وبعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة تم التعرف على منفذ الجريمة والانتقال إلى محل تواجده ضمن الرقعة الجغرافيّة المذكورة آنفا وبعد مداهمة منزله تمت الإطاحة به.

وأوضحت القيادة في بيانها، ان المتهم تربطه صلة قرابة مع المصاب ( نسابة)، عازية سبب الاعتداء لوجود خلافات ومشاكل زوجية حادة حسب ما جاء بإفادة المدعين بالحق الشخصي

وأشارت قيادة شرطة ميسان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم أصولا.

ومصطفى سالم عبد الرضا العقابي ولد في العام 1991 في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، بدأ مشواره بكتابة الشعر الشعبي في حدود العام 2010، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية في محافظات جنوب ووسط العراق اضافة الى استضافته في برامج من على القنوات الفضائية المحلية.