إصابة سائق سيارة أجرة برصاصة شرطي وتحرير "قاصر" مختطفة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بأن شرطياً أطلق النار على سائق سيارة أجرة بسبب مشادة كلامية، فيما تم تحرير فتاة قاصر من أيدي خاطفيها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية لم تعرف أسبابها بين سائق أجرة ومنتسب بالشرطة في مدينة الكاظمية وسط بغداد، تطورت إلى إطلاق النار من قبل المنتسب ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وأضاف أن "قوة أمنية نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألقت القبض على الشرطي وفتحت تحقيقاً بالحادث".

من جانب آخر، ذكر المصدر أن مفارز قسم مكافحة إجرام الكرادة، وبالاشتراك مع دوريات النجدة، نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين بالجرم المشهود، بعد قيامهم باحتجاز فتاة قاصرة تبلغ من العمر 13 عاماً داخل أحد الدور الخالية لمدة يومين ضمن منطقة البتاوين وسط بغداد.

وبين أن التحقيقات الأولية كشفت أن المتهمين من أصحاب السوابق، وتم ضبطهم داخل موقع الحادث، حيث جرى إيداعهم التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 422 من قانون العقوبات.