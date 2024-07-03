إصابة زوج أم واعتقال شخص هدد أخيه بالقتل في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة زوج أم في رأسه، واعتقال شخص ادعى انه منتسب أمني بعد تهديد أخيه بالقتل في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة عائلية لم تعرف أسبابها تطورت إلى قيام شخص بضرب زوج أمه بحجارة كبيرة على راسه، ضمن منطقة الكريعات، ما أسفر عن إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية ألقت القبض على منتسب بالقوات الخاصة حسب ادعائه، أقدم على تهديد أخيه بالقتل لوجود خلافات عائلية بينهما ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة".

في ديالى، أبلغ مصدر أمني، الوكالة، بانتحار شابة عمرها 18 سنة حرقا، بعدما سكبت النفط على جسدها وأضرمت النار فيه بقضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة، ما أدى إلى إصابتها بحروق بليغة نقلت على إثرها إلى المستشفى.