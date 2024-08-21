(فيديو).. إصابة 6 زوار بنزاع عشائري عنيف في النجف (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة ستة من زوار الأربعينية بشجار مسلح عنيف بين أفراد عشيرتين على طرائق الزائرين في مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشجار اندلع بين أفراد عشيرتين بمنطقة الزرگة بقضاء الكوفة مركز محافظة النجف، على طريق الزائرين المتوجهين نحو كربلاء، وأدى لإصابة ستة زوار أربعة عراقيين واثنين إيرانيين، وتسبب بإثارة الرعب بين الزوار المتبقين".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية توجهت على الفور لمكان الحادث من أجل إخماد الشجار المسلح واعتقال المتسببين به"، مؤكداً أنه "تم اعتقال عدد من طرفي النزاع المسلح".