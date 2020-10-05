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إصابة رجل أمن وتضرر عجلة مدنية بانفجار عبوة في الانبار

Category: أمـن

Date: 2020-10-05T16:08:03+0000
إصابة رجل أمن وتضرر عجلة مدنية بانفجار عبوة في الانبار

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن إصابة رجل أمن نتيجة انفجار عبوة ناسفة في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "احد عناصر الشرطة اصيب بإنفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة نارية مركونة في "شارع ٤٠ في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار".

وأضافت "كما أسفر الانفجار عن حصول أضرار "بعجلة مدنية وزجاج المحلات التجارية في محل الحادث".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عدّ الحادث، بأنه "إرهاب سياسي واضح ومقصود"، وقال "خابوا وخسئوا، فلن نسمح بعودة أيامهم السوداء".

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