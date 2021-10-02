إصابة أربعة مزارعين بانفجار ناسفة شرق تكريت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين يوم السبت باصابة 4 مزارعين جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الحربية في المناطق القريبة من تلال حمرين شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن 4 مزارعين أُصيبوا من بينهم اثنان بحالة حرجة بانفجار عبوة قديمة وضعها تنظيم داعش في منطقة "برية ربيضة" الخالية من السكان شرقي ناحية العلم شرق مدينة تكريت.

وبين المصدر ان المزارعين تجاوزا خط الصد والمنطقة المفخخة بالغام ومخلفات داعش قرب تلال حمرين في "ربيضة" رغم تحذيرات الاجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الجرحى تم إخلاؤهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الطبية.

وخلف تنظيم داعش في المناطق التي خضعت لسيطرته خلال الأعوام 2014 – 2016 الغاما وعبوات ومتفجرات لم تعالج ولم ترفع معظمها لغاية الآن..