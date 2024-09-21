إصابة أربعة مدنيين بحادث سير واعتقال مهرب منتجات نفطية في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم السبت، بإصابة أربعة مدنيين من عائلة واحدة في حادث سير جنوبي المحافظة، في وقت تمكنت فيه قوة أمنية من اعتقال مهرب للمنتجات النفطية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع على طريق كركوك قضاء داقوق ضمن الحدود الادارية لناحية تازة خورماتو 20 كم جنوبي كركوك، حيث انحرفت سيارة من على الطريق الدولي وسقطت في وادٍ وتسبب عنها اصابة اربعة مدنيين من عائلة واحدة".

ولفت المصدر الى أن "الشرطة نقلت المصابين الى مستشفى كركوك وحالتهم الصحية مستقرة، ولكنهم تعرضوا الى كسور واصابات بسبب السرعة وشدة الاصطدام".

وفي السياق ألقت قوات شرطة الطاقة القبض على متهم بتهريب المنتجات النفطية.

وذكر بيان لمديرية شرطة الطاقة، أن "مفارز لواء شرطة الطاقة الأول في محافظة كركوك ألقت القبض على متهم بتهريب المنتجات النفطية وضبطت عجلته المحملة ببراميل بلاستيكية من مختلف الأحجام والسعات تحتوي على منتج نفطي ، دون أوراق رسمية".

واشار البيان الى "تم إيداع المتهم التوقيف وحجز العجلة، استناداً للقانون رقم (41) لسنة (2008) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".