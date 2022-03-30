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إصابة اثنين من الرعاة ونفوق أكثر من 18 رأس غنم بانفجار في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-30T09:33:59+0000
إصابة اثنين من الرعاة ونفوق أكثر من 18 رأس غنم بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأربعاء، بإصابة اثنين من رعاة الأغنام بإنفجار ناسفة على قطيع من الأغنام ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت على قطيع اغنام في قرية "الإصلاح" شمالي ناحية جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة مستهدفة قطيع اغنام ما تسبب بإصابة اثنين من الرعاة احدهم جروحه طفيفة ونفوق 18 – 20 خروفا جراء الانفجار.

وأضاف ان قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى فيما فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث رافقه حملة تمشيط في القرى والبساتين.

وتعد مناطق حوض شمالي جلولاء من البؤر الساخنة وتشهد هجمات وحوادث امنية لوجود بؤر لتنظيم داعش في القرى والبساتين وقربها من تلال حمرين الساخنة أكبر معاقل التنظيمات المسلحة.

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