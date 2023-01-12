إصابة خمسة عناصر أمنية بمواجهات "مستمرة" مع تاجر مخدرات جنوبي البلاد

شفق نيوز / افاد مصدر امني في محافظة المثنى، اليوم الخميس، باصابة 5 منتسبين من القوات الامنية خلال مواجهة تجري حاليا مع احد تجار المخدرات، في السماوة مركز محافظة المثنى.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية لازالت تشتبك حالياً، مع تاجر مخدرات متحصن في منزله ضمن منطقة ام العصافير، بمدينة السماوة، ما أدى الى إصابة خمسة منتسبين".

وأضاف المصدر ان "القوات الأمنية لا زالت تحاصر منزل تاجر المخدرات منذ ظهر اليوم، والذي يستمر باطلاق النار من داخل منزله، فيما تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وكان مصدر أمني في المثنى جنوبي العراق افاد، يوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وتجار مخدرات في ناحية بالمحافظة، موضحا أن أحد التجار البارزين متحصناً بمنزله وسط تلك الاشتباكات، مؤكداً أن لا إصابات بين الطرفين لغاية الان.