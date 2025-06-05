إصابة خمسة عمال بانفجار داخل حقل نفطي في صلاح الدين (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر نفطي في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الخميس، بإصابة خمسة من العاملين في حقل عجيل النفطي وسط المحافظة، إثر انفجار وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة في إحدى وحدات الإنتاج.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الانفجار حدث داخل إحدى وحدات الإنتاج التابعة للحقل خلال أعمال صيانة دورية، ما أسفر عن إصابة خمسة من العاملين بجروح متفاوتة، بينهم اثنان بحالة حرجة، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "فرق الطوارئ الفنية سارعت إلى السيطرة على الوضع واحتواء آثار الانفجار، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة الأسباب الفنية وراء الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره".

وتعد حقول عجيل من الحقول النفطية المهمة في محافظة صلاح الدين، وتشهد أعمال صيانة دورية لضمان استمرار الإنتاج وسلامة البنية التحتية.

ويأتي هذا الانفجار بعد حادث مماثل وقع الاثنين الماضي جنوب محافظة كركوك، بانفجار أنبوب ناقل للغاز قرب قرية المرادية التابعة لقضاء الحويجة أثناء تنفيذ أعمال صيانة له، فيما لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، بحسب ما أبلغ به مصدر في شركة غاز الشمال وكالة شفق نيوز.