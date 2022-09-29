إصابة حماية برلماني عراقي بهجوم مسلح على مكتبه شرقي بغداد.. فيديو

شفق نيوز / أفاد النائب عن دولة القانون النيابية عطوان العطواني، اليوم الخميس، بإصابة أحد أفراد الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية مكتبه بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال العطواني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لن تخيفنا رصاصات الترهيب مهما علا صوتها، لكن قلوبنا تعتصر ألماً ونحن نرى هذه الممارسات الدنيئة وهي ترعب النساء والأطفال من ابناء منطقتنا الاعزاء الامنين الذين طالما سهرنا على خدمتهم".

وأضاف العطواني "نعرب عن اسفنا البالغ إزاء اصابة احد أبطال شرطتنا الاتحادية المكلفين بحماية مكتبنا الخدمي جراء هذا الاعتداء الاثم".

وتابع العطواني قائلا" لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه وطننا مهما بلغت التحديات".

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو يظهر هجوما مسلحاً استهدف مكتب النائب عطوان العطواني بالرصاص في منطقة الكمالية، شرقي بغداد.