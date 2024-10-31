مشاجرة توقع إصابات بين حمايات محافظ ديالى وأحد أعضاء مجلسها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإصابة أحد أفراد حماية محافظ ديالى خلال مشاجرة مع حمايات أحد أعضاء مجلس المحافظة تطورت إلى استخدام السلاح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة حصلت بين حمايات المحافظ عدنان الشمري وأح أعضاء مجلس المحافظة وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد حماية المحافظ".

وبين أن "محافظ ديالى عدنان الشمري كان في زيارة لقضاء المقدادية لافتتاح مدخل في المدينة، وكان في المكان عضو مجلس ديالى ورئيس كتلة دولة القانون تركي العتبي، وهناك حصلت المشاجرة"، مشيراً إلى نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدوره قال عضو في مجلس ديالى، فضلّ عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أدى إلى إصابة مواطن كان متوجداً في المكان عندما اندلعت المشاجرة".

وتابع "المواطن أصيب بجروح نتيجة تطاير شظايا من الأبنية والزجاج خلال إطلاق النار بين الحمايات وتم نقله إلى مستشفى المقدادية".