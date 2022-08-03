سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة جندي وأربعة منتسبين بالحشد "أثناء الواجب" في محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-08-03T06:42:14+0000
إصابة جندي وأربعة منتسبين بالحشد "أثناء الواجب" في محافظتين

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بإصابة جندي وأربعة منتسبين في الحشد الشعبي، أثناء أدائهما الواجب في محافظتي كركوك وبابل.

وأبلغ مصدر في كركوك، وكالة شفق نيوز، أن "قذيفة هاون سقطت أثناء قيام قوة من اللواء 45 بالجيش العراقي، بتنفيذ واجب في وادي الشاي، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متفاوتة"، لافتاً إلى أن "القذيفة اطلقت من منطقة خارج الطوق الأمني".

وذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "عجلتين تابعتين للحشد الشعبي اصطدمتا أثناء تجوالهما في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الحشد بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى وحالة أحدهم خطيرة".

related

صور .. وصول قوة "مدرعة وصاروخية وتكتيكية" لكركوك

Date: 2020-09-18 10:23:23
صور .. وصول قوة "مدرعة وصاروخية وتكتيكية" لكركوك

إصابة ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي بانفجار في بابل

Date: 2022-04-20 19:10:06
إصابة ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي بانفجار في بابل

بالتزامن مع عاصفة ترابية.. داعش يهاجم الجيش في الموصل والحشد يدخل الإنذار

Date: 2022-04-06 19:56:41
بالتزامن مع عاصفة ترابية.. داعش يهاجم الجيش في الموصل والحشد يدخل الإنذار

إحباط هجومين لداعش على الحشد والجيش في ديالى

Date: 2021-05-01 18:30:22
إحباط هجومين لداعش على الحشد والجيش في ديالى

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” جنوب غرب كركوك

Date: 2022-04-26 20:26:41
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” جنوب غرب كركوك

الجيش العراقي والحشد يطلقان عملية من اربعة محاور على خلايا داعش

Date: 2019-09-03 11:13:54
الجيش العراقي والحشد يطلقان عملية من اربعة محاور على خلايا داعش

جريح على الاقل من الحشد الشعبي بهجوم "ارهابي" جنوبي كركوك

Date: 2022-03-08 17:31:14
جريح على الاقل من الحشد الشعبي بهجوم "ارهابي" جنوبي كركوك

داعش يهاجم الجيش العراقي ويوقع ضحيتين في كركوك

Date: 2021-12-07 19:03:34
داعش يهاجم الجيش العراقي ويوقع ضحيتين في كركوك