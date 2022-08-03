إصابة جندي وأربعة منتسبين بالحشد "أثناء الواجب" في محافظتين

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بإصابة جندي وأربعة منتسبين في الحشد الشعبي، أثناء أدائهما الواجب في محافظتي كركوك وبابل.

وأبلغ مصدر في كركوك، وكالة شفق نيوز، أن "قذيفة هاون سقطت أثناء قيام قوة من اللواء 45 بالجيش العراقي، بتنفيذ واجب في وادي الشاي، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متفاوتة"، لافتاً إلى أن "القذيفة اطلقت من منطقة خارج الطوق الأمني".

وذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "عجلتين تابعتين للحشد الشعبي اصطدمتا أثناء تجوالهما في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الحشد بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى وحالة أحدهم خطيرة".