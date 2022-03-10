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إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش قرب بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-10T20:15:19+0000
إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش قرب بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، بإصابة جندي عراقي إثر هجوم لعناصر من تنظيم داعش في منطقة واقعة بين ديالى وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجموا بأسلحة القنص نقطة مرابطة للجيش – لواء المغاوير – الفوج الأول في اطراف قرية (جواد البشو) إلى الجنوب من ناحية بهرز، عند حدود بغداد.

وأضاف أن جندياً أصيب خلال الهجوم الذي أنتهى بفرار المهاجمين وسيطرة القوات الأمنية على الموقف.

وتتعرض مناطق جنوبي بهرز 8 كم جنوب بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود بؤر لداعش في القرى والقصبات التابعة لها.

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