إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء الخميس، بإصابة جندي في الجيش العراقي، بهجوم شنه تنظيم داعش على نقاط أمنية، في أطراف قضاء المقدادية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "جندياً أصيب بهجوم لداعش استهدف نقاطاً أمنية تابعة للواء الرابع من الفرقة الأولى للجيش العراقي، في منطقة (الخيلانية) شمال شرقي قضاء المقدادية (45 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "قوات الجيش وبدعم من تعزيزات عسكرية تصدت لعناصر داعش واجبرتهم على الفرار لمناطق بعيدة دون إصابة أو قتل أي عنصر من المهاجمين".

وتعد مناطق شمالي قضاء المقدادية، بؤراً ساخنة لبقايا تنظيم داعش، منذ سنوات طويلة، رغم تحريرها وانتشار قوات الأمن والحشد الشعبي فيها.

ولم تشهد ديالى هجمات ليلية منذ أشهر طويلة فيما ما تزال مفارز داعش المتنقلة تشكل خطراً أمنياً على تلك المناطق الساخنة.