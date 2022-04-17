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إصابة جندي عراقي بنيران قناص في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-04-17T17:29:36+0000
إصابة جندي عراقي بنيران قناص في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأحد، بإصابة جندي بنيران قناص شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما أطلق عناصر من داعش النار من سلاح قناص على نقطة أمنية تابعة للواء ٥٢ من الجيش العراقي في قرية (بسطمالي) ٢٥كم غربي طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وأضاف أن قوات الجيش ردت على المهاجمين واجبرتهم على الفرار فيما شنت حملة تمشيط في محيط الحادث.

وتشهد مناطق اطراف طوزخورماتو شرقي صلاح الدين حوادث أمنية وهجمات بسبب الفراغات الشاسعة وممرات تسلل عناصر داعش بين كركوك وصلاح الدين

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