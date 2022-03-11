إصابة جندي عراقي بانفجار عبوة ناسفة في جرف الصخر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الجمعة، بإصابة جندي في الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كان يستقلها مع زملاءه شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجندي وزملاءه كانوا يستقلون سيارة مدنية في طريقهم إلى منازلهم لقضاء الإجازة الدورية، وأثناء وصولهم إلى ناحية جرف الصخر شمالي بابل، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق".

وبين المصدر أن "الجندي أصيب بجروح خطرة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم يصب زملاءه بجروح، إلا أن أضراراً مادية لحقت بالسيارة".