سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة جندي بهجوم مزدوج في صلاح الدين.. واختطاف شخصين بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-30T20:50:48+0000
إصابة جندي بهجوم مزدوج في صلاح الدين.. واختطاف شخصين بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين باصابة جندي بهجوم لداعش بقذائف الهاون واسلحة القنص، مساء يوم الجمعة، شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت نقاط مرابطة تابعة للفوج الثالث لواء مغاوير عمليات صلاح الدين في قرية (زنجيلي) على الطريق الرابط بين تكريت وطوزخرماتو باسلحة القناص وقذائف الهاون".

وأضاف ان "الهجوم اسفر عن اصابة جندي، وهو الهجوم الثالث خلال شهر رمضان واسفرت الهجمات الماضية عن وقوع ضحايا ومصابين في صفوف الجيش".

 واكد المصدر ان "الموقف تحت السيطرة بعد وصول تعزيزات من الجيش التي شنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين".

وتشهد مناطق شرقي صلاح الدين هجمات مستمرة بسبب وقوعها بين مناطق وبؤر ساخنة لداعش بين تلال حمرين وحدود ديالى وكركوك.

وفي تطور منفصل، أفاد مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز، "باختطاف عناصر داعش شخصين هما محمد جاسم درب، وعادل ابراهيم محمد درب في منطقة القاية بقضاء خانقين".

وأضاف أن "مسلحي التنظيم قاموا بعدها بشن هجوم على نقاط التابعة الى الفوج الثاني - لواء 19 - فق5 في منطقة القاية".

related

ضربة جوية تردي داعشيين احدهما قيادي بين محافظتين عراقيتين

Date: 2020-06-11 09:26:00
ضربة جوية تردي داعشيين احدهما قيادي بين محافظتين عراقيتين

داعش يعود لـ"مصائد الموت" بتنفيذ الهجمات في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-07-19 14:40:08
داعش يعود لـ"مصائد الموت" بتنفيذ الهجمات في محافظتين عراقيتين

سقوط ضحايا من الحشد في هجمات لداعش في ديالى وصلاح الدين

Date: 2020-05-12 11:41:52
سقوط ضحايا من الحشد في هجمات لداعش في ديالى وصلاح الدين

الخدمات والتهديدات الامنية تمنع عودة 15 قرية الى "امارة الشر" بين محافظتين

Date: 2020-11-07 11:29:46
الخدمات والتهديدات الامنية تمنع عودة 15 قرية الى "امارة الشر" بين محافظتين

كمين لداعش يوقع ضحايا من الحشد الشعبي في ديالى

Date: 2021-02-02 11:09:25
كمين لداعش يوقع ضحايا من الحشد الشعبي في ديالى

بعد ليلةٍ داميةٍ في صلاح الدين .. صد هجومين جديدين لداعش بمحافظتين

Date: 2021-01-24 04:19:32
بعد ليلةٍ داميةٍ في صلاح الدين .. صد هجومين جديدين لداعش بمحافظتين

الحشد يؤشر تراجعاً ملحوظاً لنشاط داعش في الحدود مع إقليم كوردستان

Date: 2021-01-14 09:17:14
الحشد يؤشر تراجعاً ملحوظاً لنشاط داعش في الحدود مع إقليم كوردستان

ديالى.. داعش يبيد 40 رأس غنم حرقاً

Date: 2020-08-14 16:51:46
ديالى.. داعش يبيد 40 رأس غنم حرقاً