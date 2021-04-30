إصابة جندي بهجوم مزدوج في صلاح الدين.. واختطاف شخصين بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين باصابة جندي بهجوم لداعش بقذائف الهاون واسلحة القنص، مساء يوم الجمعة، شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت نقاط مرابطة تابعة للفوج الثالث لواء مغاوير عمليات صلاح الدين في قرية (زنجيلي) على الطريق الرابط بين تكريت وطوزخرماتو باسلحة القناص وقذائف الهاون".

وأضاف ان "الهجوم اسفر عن اصابة جندي، وهو الهجوم الثالث خلال شهر رمضان واسفرت الهجمات الماضية عن وقوع ضحايا ومصابين في صفوف الجيش".

واكد المصدر ان "الموقف تحت السيطرة بعد وصول تعزيزات من الجيش التي شنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين".

وتشهد مناطق شرقي صلاح الدين هجمات مستمرة بسبب وقوعها بين مناطق وبؤر ساخنة لداعش بين تلال حمرين وحدود ديالى وكركوك.

وفي تطور منفصل، أفاد مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز، "باختطاف عناصر داعش شخصين هما محمد جاسم درب، وعادل ابراهيم محمد درب في منطقة القاية بقضاء خانقين".

وأضاف أن "مسلحي التنظيم قاموا بعدها بشن هجوم على نقاط التابعة الى الفوج الثاني - لواء 19 - فق5 في منطقة القاية".