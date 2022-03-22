إصابة جندي بهجوم لداعش على  نقطة أمنية شمالي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة جندي بهجوم لعناصر داعش عند حدود المحافظة مع صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عناصر داعش هاجموا، مساء اليوم، نقطة أمنية تابعة للفوج الأول من اللواء الثاني في الفرقة الأولى للجيش عند معبر الهيتاوين على نهر العظيم الفاصل بين ديالى وصلاح الدين".

وبين أن "الهجوم أسفر عن إصابة جندي وتدمير كاميرا حرارية، فيما لاذ المهاجمون بالفرار بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى موقع الهجوم".

وتتعرض أطراف ناحية العظيم، (٦٠ كم شمال بعقوبة)، لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الشاغرة ضمن حدود صلاح الدين وخلوها من القطعات الأمنية.