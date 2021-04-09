جريحان احدهما ضابط بهجوم على نقطة للجيش وحريق هائل يلتهم سوقا شعبية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بإصابة عنصرين من قوات الجيش العراقي بهجوم استهدف نقطة عسكرية شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن تعرضا مجهول المصدر حصل على نقطة تفتيش تابعة للواء ٥٩ في قضاء الطارمية اسفر عن اصابة جندي وضابط برتبة مقدم بجروح مختلفة.

ووفقا للمصدر فإن القوات الأمنية شرعت بحملة تفتيش بحثا عن مصدر الإطلاق.

وتُعد قضاء الطارمية من المناطق الساخنة أمنيا، التي تشهد بين مدة وأخرى هجمات تستهدف القوات الأمنية على يد عناصر تنظيم داعش.

وعلى صعيد آخر ذكر مصدر في مديرية الدفاع المدني بأن حريقا هائلا اندلع في سوق شعبية شرقي بغداد.

وأوضح المصدر أن الحريق شبّ داخل سوق الكمالية والدفاع المدني وجه 20 فرقة اطفاء من أجل السيطرة على النيران.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات.