إصابة جنديين في الجيش العراقي بهجوم مسلح في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة جنديين في الجيش العراقي، بجروح بعد تعرضهما لهجوم مسلح في إحدى القرى جنوبي محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "جنديين اثنين من اللواء 20 جيش عراقي، (ع،ص،ع)، و(ش،ح،ع)، أصيبا بنيران مجهولين، خارج أوقات عملهما في قرية ينكجة ضمن قضاء داقوق (40 كم جنوبي كركوك)،حيث هاجم مسلحون يستلقون دراجة نارية وأصابوهما بطلقات نارية".

وأضاف المصدر، أن "المسلحين فروا إلى جهة مجهولة فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مؤكداً أن تحقيقا فتح بالحادث لمعرفة دوافع الهجوم إن كان جنائياً أو إرهابياً.