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مقتل جندي عراقي ومطلوب وإصابة عناصر أمنية بإطلاق نار في مدينة الصدر ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-21T08:01:29+0000
مقتل جندي عراقي ومطلوب وإصابة عناصر أمنية بإطلاق نار في مدينة الصدر ببغداد
مقتل جندي عراقي ومطلوب وإصابة عناصر أمنية بإطلاق نار في مدينة الصدر ببغداد

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