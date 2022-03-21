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مقتل جندي عراقي ومطلوب وإصابة عناصر أمنية بإطلاق نار في مدينة الصدر ببغداد
Category: أمـن
Date: 2022-03-21T08:01:29+0000
مقتل جندي عراقي ومطلوب وإصابة عناصر أمنية بإطلاق نار في مدينة الصدر ببغداد
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