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إصابة جنديين عراقيين بانفجار في داقوق كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-09-07T08:03:05+0000
إصابة جنديين عراقيين بانفجار في داقوق كركوك

شفق نيوز / أصيب جنديان في الجيش العراقي، يوم الأربعاء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "جنديين ضمن فوج مغاوير الفرقة الثامنة للجيش العراقي، أصيبا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لهم أثناء تأمين الحماية لقوة كانت تقوم بحماية انشاء مرابطة عسكرية قرب قرية طار الخشامنة عند جسر وادي الشاي التابع لقضاء داقوق".

وأضاف المصدر، أن "الجيش سهل نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، بعد فرض طوق أمني في محيط الحادث".

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