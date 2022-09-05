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إصابة جنديين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في ديالى 

Category: أمـن

Date: 2022-09-05T07:44:43+0000
إصابة جنديين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في ديالى 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باصابة اثنين من أفراد الجيش العراقي خلال عمليات "الإرادة الصلبة" المستمرة لغاية الان نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في محافظة ديالى. 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن العبوة انفجرت، صباح اليوم، على دورية للجيش للفرقة الأولى بمنطقة الصفرة شمالي ناحية العظيم خلال عمليات تمشيط ضمن الإرادة الصلبة.

وأوضح المصدر، أن قطعات فرقة المشاة الأولى باشرت بتنفيذ أوامر عملية الإرادة الصلبة بمرحلتها السابعة لتطهير حاوي العظيم بإسناد عمليات صلاح الدين وكركوك لليوم الثالث، لافتا إلى إشراك عمليات ديالى لتطهير القرى واستقرار قاطع المسؤولية من سيطرة الصفرة في وادي العظيم باتجاه نارين. 

ولفت المصدر، إلى تنفيذ عمليات استباقية ضمن قواطع المسؤولية لجميع التشكيلات، وازالة التجاوز على الأنهار كل ضمن قاطع المسؤولية. 

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