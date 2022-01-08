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إصابة جنديين حصيلة هجوم داعش على نقاط أمنية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-01-08T18:09:51+0000
إصابة جنديين حصيلة هجوم داعش على نقاط أمنية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة جنديين حصيلة هجوم داعش على نقاط أمنية للجيش والحشد مساء يوم السبت في أطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن جنديين في الجيش العراقي أصيبا خلال اشتباكات مع عناصر داعش التي هاجمت الجيش ونقاط أمنية للحشد الشعبي لواء نداء ديالى في أطراف قرية البو بكر الحدودية بين العظيم وصلاح الدين.

وفي وقت سابق اليوم، قال امر الفوج الرابع من لواء "نداء ديالى" للحشد الشعبي فتاح العزاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر داعش هاجموا نقاطا امنية للواء (نداء ديالى) والفوج الثاني من اللواء الثاني في الفرقة الأولى للجيش العراقي، في قرية (البو بكر) شمال غربي العظيم".

وبين ان "قوات الجيش والحشد تصدت للمهاجمين واشتبكت معهم واجبرتهم على الفرار نحو مناطق حاوي العظيم الحدودي مع صلاح الدين".

وأضاف ان "قوات الجيش والحشد طاردت المهاجمين وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث"، مؤكدا ان "الموقف تحت السيطرة".

الى ذلك اكد مصدر امني ان الهجوم تسبب بأضرار للكاميرا الحرارية لقوات الجيش خلال الهجوم.

وتتعرض المناطق الحدودية لناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين حدود ديالى وصلاح الدين وعدم وجود قطعات امنية من قيادتي عمليات سامراء او ديالى.

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