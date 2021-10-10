مقتل جندي وإصابة آخر بإطلاق نار قرب مركز انتخابي في ديالى (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى يوم الأحد بإصابة جنديين بجروح جراء هجوم نفذه مجهولون على مركز انتخابي في اطراف ناحية السعدية شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدرسة المهتدي بالله الواقعة في منطقة حمرين التابعة لناحية السعدية ٦٠ كم شمال شرق بعقوبة تعرضت لهجوم بإطلاق نار.

وأشار المصدر إلى إصابة جنديين جراء الهجوم فيما هرعت قوات الأمن إلى مكان الحادث لتأمين المركز الانتخابي.

يذكر أن المدرسة المذكورة آنفا مركزا انتخابيا ضمن الدائرة الانتخابية الرابعة (خانقين) وتوابعها.

من جانبها اعلنت عمليات امن ديالى ملابسات الحادث وأن أحد المصابين من قوات الجيش توفي متأثراً بجروحه.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عددا من المواطنين تجمعوا قرب المركز الانتخابي مدرسة (المهتدي بالله) في مجمع حمرين- ناحية السعدية - قضاء خانقين حيث قام احد عناصر الجيش برمي عدة اطلاقات لتفريق المواطنين بسبب حصول تجمع كبير(طبيعي)".

ووفقا للعمليات فإنه "عند الرمي نزول سلاحه بالخطأ (كلاشنكوف) مما ادى الى اصابة كل من 1-محمد ياسر حسين . 2- علي خضير والمنسوبين الى الفوج الثالث اللواء الاول فق1 الجيش العراقي وتم نقلهما الى مستشفى المقدادية العام.

وأشار البيان إلى وفاة المنتسب (محمد ياسر حسين) متأثرا بجروحه.

ولفت البيان إلى أن المنتسب الذي قام بالرمي (حيدر عباس نعمة) المنسوب الى (ف٣ل١فق١) تم حجزه من قبل معاون امر الفوج الثالث المقدم ركن عباس.