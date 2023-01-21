إصابة جنديين بانفجار ناسفة شمال غرب بعقوبة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم السبت، باصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان جنديين من الفرقة الاولى اصيبا بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما اثناء واجب تفتيش امني في محيط منطقة الغالبية 14 كم شمال شرق بعقوبة.

وبين المصدر ان قوات الجيش شنت اليوم عمليات تفتيش في محيط منطقة الغالبية شمل القرى والبساتين على خلفية الهجوم المسلح ليلة امس الذي استهدف نقطة تفتيش الغالبية الرئيسية والذي نفذه مجهولون يستقلون سيارة.

الى ذلك حددت مصادر امنية اسباب الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش الغالبية موجهة اصابع الاتهام الى تجار التهريب والمخدرات لخلو مناطق الحادث من اي نشاط ارهابي او جماعات ارهابية منذ سنوات طويلة.

و افاد مصدر امني في ديالى امس الجمعة باصابة جنديين جراء هجوم مسلح استهدف نقطة امنية شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان جنديين من الفرقة الاولى اصيبا باطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا نقطة تفتيش (الغالبية) 14 كم شمال غرب بعقوبة ولاذوا بالفرار.

واضاف ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش في محيطه فيما تم نقل المصابين الى مستشفى الخالص.

يذكر ان نقطة تفتيش الغالبية تعد نقطة رئيسية على طريق بغداد - كركوك وهو الحادث الاول الاول من نوعه منذ سنوات طويلة.