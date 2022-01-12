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إصابة ثلاثيني وحادث سرقة في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-01-12T06:42:06+0000
إصابة ثلاثيني وحادث سرقة في ذي قار

شفق نيوز / سجلت محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، حادثي سرقة وإصابة رجل ثلاثيني إثر شجار في منطقتين مختلفتين من الناصرية، بحسب مصدر أمني.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين أقدموا على سرقة 50 مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية متنوعة من منزل معلم في وزارة التربية بمدينة الصدر وسط الناصرية، مستغلين خروجه وعائلته من دارهم"، مبيناً أن "أجهزة الأمن فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأضاف المصدر، أن "شجارا مسلحا وقع بين شخصين شمالي مدينة الناصرية بقضاء الغراف، وانتهى بإصابة شاب في الثلاثينات من عمره، فيما لاذ الطرف الثاني بالفرار، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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