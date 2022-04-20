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إصابة ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي بانفجار في بابل

Category: أمـن

Date: 2022-04-20T19:10:06+0000
إصابة ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي بانفجار في بابل

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، إصابة ثلاثة من عناصر الحشد بانفجار اعقبه هجوم في محافظة بابل.

وجاء في بيان صادر عن الاعلام الحربي، قيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي، قاطع عمليات جرف النصر، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، على آلية تابعة الى اللواء ٤٧  في الحشد الشعبي - عمليات الجزيرة -  قاطع جرف النصر على الشارع العام بالقرب من المقبرة".

وأوضح البيان أن "رماية كثيفة اعقبت الانفجار من جهة الرويعية"، مشيراً إلى " اصابة ٣ منتسبين اثر الانفجار".

وتابع البيان قائلاً "مازال ابطالنا يلاحقون المجاميع الارهابية بعد رصدهم".

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