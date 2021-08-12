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بينهم "أبو حوتة".. إصابة 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن وسط الناصرية

Category: أمـن

Date: 2021-08-12T16:07:34+0000
بينهم "أبو حوتة".. إصابة 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن وسط الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم الخميس، بإصابة ثلاثة متظاهرين بنيران الاجهزة الامنية، خلال احتجاجات انطلقت للمطالبة بإطلاق سراح أحد الناشطين المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "تظاهرة حاشدة انطلقت في شارع ابراهيم الخليل وسط مدينة الناصرية مساء اليوم، طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح الناشط المدني فلاح الزيادي، الذي اعتقلته القوات الامنية في وقت سابق".

وبين ان "القوات الامنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدى الى اصابة ثلاثة منهم بجروح، نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفا ان "من بين المصابين احد ناشطي ساحة الحبوبي (حمودي العكَيلي) الملقب (أبو حوتة)".

واشار المصدر الى ان "الناشط المعتقل فلاح الزيادي مطلوب للسلطة القضائية وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي بتهمة قتل سابقة".

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