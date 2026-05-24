إصابة ثلاثة عناصر بالحشد إثر انفجار قنبرة هاون داخل قاعدة سبايكر في صلاح الدين

شفق نيوز ـ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة عناصر في الحشد الشعبي بانفجار قنبرة هاون 60 ملم داخل قاعدة عسكرية سبايكر في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع أثناء قيام المنتسبين بتنظيف أرضية أحد أبراج الحراسة وحرق الحشائش في القاعدة التي تضم عناصر من الجيش العراقي والحشد الشعبي.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين، أحدهم بحالة خطرة نتيجة إصابة في الرأس، مبيناً أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى تكريت التعليمي لتلقي العلاج.