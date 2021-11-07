إصابة ثلاثة عناصر من حماية الكاظمي خلال محاولة اغتياله بصاروخ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاحد، بإصابة ثلاثة عناصر من حماية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال قصف استهدف مقر اقامته في المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه حسب المعلومات الأولية فإن الكاظمي لم يتعرض لأية إصابة.

وكانت خلية الإعلام الأمني، افادت بتعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وذكرت الخلية في بيان، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

واضافت أنه من جانبها تقوم القوات الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.

وأفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باستهداف منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في المنطقة عبر طيران مسيّر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي كان متواجداً في مقر إقامته لحظة القصف، الذي لم يسفر عن خسائر بالأرواح.

ولفت إلى أنه تم الرد على الطائرة المسيرة من قبل الحماية في محاولة لاسقاطها.