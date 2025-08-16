إصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة بإطلاق نار جنوب الموصل

شفق نيوز– نينوى

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، اليوم السبت، بجروح نتيجة مشاجرة مسلحة تحولت إلى إطلاق نار في قرية البو سيف جنوب مدينة الموصل.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بأن "المشاجرة اندلعت بين طرفين من أبناء العمومة في القرية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، نُقلوا جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة اعتقلت شخصين من المتهمين بالاشتراك في النزاع، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث وخلفياته".