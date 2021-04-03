إصابة ثلاثة شبان بجروح بليغة في حوادث نحر ودهس وإطلاق نار ببغداد

شفق نيوز/ اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي يوم السبت عن تمكن الفرق الطبية في مستشفى ابن النفيس من إنقاذ ثلاثة شبان لحالات متفرقة بعمليات معقدة لشاب منحور واخر مدهوس وثالث مصاب بطلق ناري وتكللت الثلاث بنجاح.

وقال الساعدي في بيان، ان " العمليات الثلاث اجريت خلال ليلة واحدة الدوام الرسمي وكتب لها النجاح".

من جانبه قال رئيس الفريق الطبي اخصائي جراحة الصدر والاوعية الدموية د. جلال جعفر الزبيدي انه "اجرى عملية استكشاف الرقبة واصلاح القصبة الهوائية وايقاف النزيف لشاب "منحور" يبلغ من العمر 21 عاما ؛ مصاب بجرح عميق بالرقبة تسبب بضرر المجرى التنفسي مع تشوش في الوعي ونزيف حاد".

وبشأن العملية الاخرى , اكد الزبيدي , بانه اجرى عملية فتح صدر ايسر لشاب (20) عاما ؛ مصاب بطلق ناري نافذ بمنطقة الصدر وفي حالة صدمة وعائية جراء النزف الشديد , لافتا الى انه تمكن من اصلاح ورفع الاجزاء المتضررة وتكللت العملية بالنجاح .

وفي ذات الخفارة , قال رئيس الفريق الطبي ان المستشفى استقبل حالة طارئة وحرجة لشاب تعرض لحادث دهس بعجلة نوع "تريلة " نجم عنه اصابات متعددة في الكتف والبطن والذراع الايسر والفخذ , اجريت له عملية اصلاح الاوعية الدموية للفخذ والذراع المتضررين ؛ فضلا عن عملية فتح بطن وتثبيت الخلع من قبل فريق طبي ساند استقدم من مستشفى الشيخ زايد .

واضاف , ان العمليات الثلاث تكللت بالنجاح , وتم اخراج المرضى من المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة وزوال الخطر الذي كاد ان يودي بحياتهم .