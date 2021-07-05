إصابة ثلاثة جنود بتفجير في صلاح الدين

شفق نيوز / أفاد مسؤول محلي في صلاح الدين، مساء الاثنين، بإصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في ناحية تلول الباج شمالي المحافظة.

وقال مدير ناحية تلول الباج، في صلاح الدين، حاتم مطلك الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على بعد ٣ كم غربي الناحية مستهدفة دوريات الجيش لواء ٩١ الفوج الثاني، خلال عملية أمنية لتأمين أبراج نقل الكهرباء".

وأكد الشمري، أن "الهجوم أسفر عن إصابة ٣ جنود وتضرر عجلة عسكرية".

يشار إلى أن قوات الأمن العراقية، تتعرض بين حين وآخر، لهجمات متواصلة بالعبوات الناسفة في المناطق الشاغرة أمنياً، في أطراف محافظة صلاح الدين.