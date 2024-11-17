انفجار يوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش والبيشمركة بطوزخورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل ثلاثة أفراد من قوات البيشمركة بينهم ضابطان كبيران، وإصابة ثلاثة جنود من الجيش العراقي، جراء انفجار عبوة ناسفة في قضاء طوز خورماتو، جنوب شرق محافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "العبوة الناسفة كانت مزروعة قرب أحد الآبار النفطية في منطقة بلكانة بقضاء طوز خورماتو، وانفجرت أثناء مرور دورية عسكرية مشتركة تضم أفراداً من الجيش العراقي وفوج 3 لواء 20، جميعهم يتبعون الى وزارة الدفاع العراقية".

وأوضح أن "الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة جنود من الجيش بجروح متفاوتة، إضافة إلى مقتل العقيد الركن سامان صابر سليمان، والعقيد محمد هندسي، وجندي آخر من قوات البيشمركة".

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية باشرت تحقيقاً في الحادث لتحديد المسؤولين عن زرع العبوة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز الأمن في المنطقة.