إصابة ثلاثة تلاميذ بجروح بانفجار عبوة "قديمة" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم السبت بإصابة عدد من تلاميذ بانفجار عبوة قديمة جنوب غرب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 3 أطفال أصيبوا بعد عودتهم من أداء الامتحانات جراء انفجار عبوة قديمة في قناة للبزل في قرية أبي سير بأطراف ناحية خان بني سعد 20 كم جنوب غرب بعقوبة.

وبين ان اسباب انفجار ايقاد نار في البزل، مضيفا أن الأطفال المصابين تم نقلهم الى مستشفى بعقوبة فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث لكشف تفاصيله واسبابه.

وتشهد المحافظات الساخنة التي شهدت حوادث ومواجهات مع داعش انفجارات لعبوات ومخلفات حربية تركها التنظيم المتشدد بدون ان تنفلق او تنفجر خلال حروب التحرير ومطاردة التنظيمات المسلحة.