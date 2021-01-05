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جرحى غالبيتهم من الاطفال بإنفجارين جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-05T12:17:01+0000
جرحى غالبيتهم من الاطفال بإنفجارين جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أطفال بانفجار جسم غريب، كما أصيب مدني بحريق منزلي، جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أطفال في منطقة عويريج جنوبي بغداد، أصيبوا بجروح متباينة جراء انفجار جسم غريب عليهم أثناء لعبهم، مشيراً إلى أن قوة أمنية نقلت الأطفال إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وطوقت المكان للتحقيق في ملابساته.

وأضاف المصدر أن أنبوبة غاز انفجرت داخل أحد المنازل في حي المسافرين بمنطقة عويريج أيضاً، وأدت إلى اندلاع حريق في المنزل وإصابة أحد أفراد العائلة.

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