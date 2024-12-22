إصابة أب وابنه بإطلاق نار في السليمانية واعتقال محتال بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، مساء اليوم الأحد، بإصابة أب وابنه برصاص مسلحين مجهولين وسط المدينة، فيما ألقت شرطة كركوك القبض محتال يبيع للمواطنين عملات أجنبية غير ذات قيمة مالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأب وابنه أصيبا بالرصاص بالقرب من متنزه بختياري، وتحديداً قرب موقع يعرف باسم "دو سايد بكرجو"، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحالتاهما مستقرة حالياً.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن وصلت إلى موقع الحادث فور وقوعه وبدأت بالتحقيق لمعرفة هوية المهاجمين ودوافعهم، مؤكداً أن "الضحيتين كانا داخل سيارة وقت وقوع إطلاق النار".

وتشهد مدينة السليمانية في بعض الأحيان حوادث إطلاق نار متفرقة تُثير القلق بشأن الأمن العام. وتعتبر منطقة متنزه بختياري من الأماكن الحيوية التي يقصدها السكان المحليون، مما يجعل مثل هذه الحوادث محط اهتمام الجهات الأمنية التي تعمل على تعزيز الإجراءات لحماية المواطنين.

وفي كركوك، أبلغ مصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة المحافظة تمكنت من القبض على بكمين محكم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين".

وبين أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام في كركوك تلقت معلومات عن قيام المتهم بعمليات نصب واحتيال على العديد من المواطنين حيث يبيعهم عملات أجنبية غير معروفة ولا قيمة مالية لها".

وتابع "وبعد متابعة تحركات المتهم وأثناء محاولة القبض عليه لم يمتثل لأوامر السيطرة وبعد مطاردته تمكنت المفارز من إلقاء القبض عليه وبحوزته مبالغ مالية متعددة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً وتم توقيفه وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي".